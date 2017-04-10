فوجئ مواطن، فجر اليوم، أثناء خروجه من منزله بحي المعيزلية بالرياض بخسف في الشارع الذي يقع أمام منزله، مما تسبب في سقوط سيارته فيه؛ بعد أن كان قد أوقفها مساء أمس.
وذكر وفقا لموقع سبق أن الشارع الذي أوقف سيارته فيه كانت إحدى شركات المقاولة قد قامت بسفلتته بالكامل قبل أسبوع، إلا أنه فوجئ بوجود خسف في مكان وقوف سيارته، الأمر الذي استدعى سحب السيارة من مكان وقوفها باستخدام سيارة أخرى.
واستغرب المواطن حدوث الخسف في شارع جديد لم يمضِ سوى أسبوع واحد على سفلتته، مطالباً الجهات المعنية بالوقوف على الموقع والتوجيه بما يلزم لإعادة سفلتة الشارع حسب المواصفات المطلوبة.