أطاحت شرطة مكة المكرمة – بالتنسيق والتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة – بسائق “مشاوير” غير نظامي؛ قام بابتزاز فتاة لإقامة علاقة غير شرعية معها.

وأوضحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية في مكة المكرمة تم إنهاء قضية سائق “مشاوير” غير نظامي، عمل على ابتزاز إحدى الفتيات لإقامة علاقة غير شرعية معها؛ إذ تمكنت الشرطة من ضبطه وإحالته للجهات المختصة.