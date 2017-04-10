بينما تصدرت مخالفات العبادات وقوعات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال العام الماضي، بنسبة 73% من إجمالي الوقوعات التي رصدتها، سجلت مخالفات الآداب العامة والمخالفات الأخلاقية مجتمعة ارتفاعا يقدر بـ6.1%، حيث سجلت مخالفات الآداب العامة ارتفاعا بـ4.31%، فيما سجلت مخالفات الأخلاق ارتفاعا بـ1.89%.
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