اعتاد السياسيون حول العالم على التصرف بشكل جاد وفقاً لقواعد دبلوماسية صارمة خوفاً من التعرض للانتقادات واهتزاز صورتهم العامة أمام الجمهور.
ولكن، في الفترة الأخيرة وبفضل الثورة التكنولوجية صار من العسير جداً على هؤلاء السياسيين أن يتخلوا عن حذرهم أمام الكاميرات التي باتت تلتقط كل شيء وتعرضه للعامة.
والكثير من التصرفات الغريبة التي فاجأ بها السياسيون العامة تسببت في زيادة شعبيتهم بدلاً من انتقادهم وذلك لأنهم تصرفوا بعفوية وأثبتوا أنهم يتشاركون مع الناس في السلوكيات التي تكون غير متوقعة في الكثير من الأوقات.
ووفقًا لتقرير نشره موقع رائج طالعوا أطرف الصور التي ظهر فيها سياسيون عرب وعالميون وهم يتصرفون بشكل تلقائي، ولكن تصرفاتهم الغريبة غير المتوقعة تسببت في زيادة شعبيتهم بدلاً من الهجوم عليهم والمطالبة بعزلهم!