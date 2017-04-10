حذرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض من تداول أو نشر أي كتب أو منشورات أو مطبوعات تحمل اسمها ولم تخضع للتحكيم والإقرار من قبلها، جاء ذلك في تعميم وصف بالمهم صدر مطلع الشهر الجاري من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود القويحص..بحسب لوجينيات
وأشار التعميم إلى أنه لأهمية تحكيم وإقرار النشرات والمطبوعات والكتب التي تصدر للمشاريع والبرامج المنفذة في الميدان التربوي، لوحظ وجود كتب ومطبوعات ونشرات تتعلق بالتعلم النشط واستراتيجيات التدريس، وغيرها من البرامج، يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي ومطبوع عليها اسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومكتب التعليم أو المدرسة، ويكون بها ملحوظات وأخطاء واقتباسات من كتب لم يؤخذ الأذن من ناشرها.
وشدد على عدم نشر أي كتب أو مطبوعات مضمن بها اسم إدارة تعليم الرياض أو مكتب التعليم أو المدرسة إلا بعد تحكيمها وإقرارها من قبل الإدارة العامة.