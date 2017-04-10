نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو لأروع لقطات، تظهر في السماء على الإطلاق أثناء حدوث ظاهرة الشفق والتي تعتبر ظاهرة نادرة، وتم التقاط عرض مذهل لأضواء ملونة زاهية تضيء سماء أستراليا الجنوبية.
ويذكر أن ظاهرة الشفق القطبي عبارة عن مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل علي القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، وهى من الظواهر الجميلة التي تضفي البهجة على ناظرها.
ويظهر مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية، ويعرف أيضاً بالأسماء التالية الفجر القطبي أو الأضواء القطبية وهو من الظواهر الجميلة التي تضفي البهجة على ناظرها.
- يحتلها الوافدون بينما يتعطل الشباب بمؤهلاتهم.. العمري بالأرقام: 1.6 مليون وظيفة للسعوديين بإنتظار قرار فوري لتوطينها
- 35 ألف سعودية يدرسن في 60 دولة بالخارج
- التعليم تدرس مقترحا لتقديم موعد أداء الاختبارات في رمضان
- العمل تطالب المواطنين باستقبال عمالتهم المنزلية في المواعيد المحددة.. وتكشف عن غرامة حددتها نظير كل يوم تأخير
- قصة كفاح طبيب سعودي.. بدأ حياته حطاباً بالأسواق فأصبح من أكبر جراحي الوجه والفكين بالعالم
- مخالفات الصلاة تشكل أكثر من 70% من وقوعات الهيئة
- تحذير من تداول منشورات غير رسمية في المدارس
- الجبير في القاهرة لبحث ترتيبات قمة خادم الحرمين والرئيس السيسي
- بالصور: هنا ستكون أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهية بالعالم
- فيديو: ياترامب شبها فوق طهران.. شيلة سعودية إحتفاءٍ بقصفه للنظام السوري