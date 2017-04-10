كشفت مصادر، مساء الأحد (9 أبريل 2017)، تفاصيل جديدة حول وفاة سيدة سعودية أثناء قيادتها لسيارة في حائل.
وقالت المصادر إن المواطنة وهي مسنة لقيت مصرعها فيما أصيبت مرافقة لها، في حادث مروري، بعدما اصطدمت مركبتها من نوع بيك آب بسيارة من نوع لاند كروزر يقودها رجل، في محافظة الغزالة، على بعد 80 كيلومترا جنوب حائل.
وأوضحت المصادر أن السيدة كانت متوقفة بمركبتها بشكل خاطئ على الطريق؛ لتقديم صدقة للعمالة، واصطدم بها قائد السيارة من الخلف؛ حيث لم يتمكن من تفاديها.
وبحسب صحيفة عاجل باشرت الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني الحادثة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغزالة العام.
يُذكر أن النساء الكبيرات بالسن يقدن السيارات في بعض المحافظات والقرى بمنطقة حائل بهدوء وبدون مضايقات منذ سنوات طويلة.
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