قضت محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، بإلزام زوج بدفع مبلغ 1500 ريال شهرياً كلفة نفقة حضانة الطفلة التي تعيش مع والدتها.
وفي نفس الوقت، رفضت المحكمة ذاتها طلب الزوجة، بزيادة النفقة إلى الضعف في العيدين، وعلاج الطفلة التي تعاني من مشكلات صحية بحسب دعواها، حيث اكتفت بتقديرها بمبلغ 1500 ريال، وفقًا لـ “الرياض”
وقرر مكتب المصالحة والتحكيم في المحكمة بأن يكون مقدار النفقة كما هو مع مراعاة مضاعفة كسوة العيدين لابنته في كل عام.
وكانت الزوجة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد زوجها، اتهمته حينها بطردها من منزلها وهي حامل، ما تسبب لها في مشكلات عدة، إضافة إلى طلبها معالجة الطفلة وتطعيمها، مؤكدة أنها لا تملك إثباتها الذي يؤهلها للحصول على العلاج اللازم.
وطلبت الزوجة من المحكمة إلزام زوجها بالنفقة الشرعية التي هي حق من حقوقها كزوجة شرعية، إضافة إلى إلزامه بكامل تكاليف أجور متابعة الحمل خلال فترة حملها.
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