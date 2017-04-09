كشفت بعض التقارير الصحفية تسريبات عن مقلب الفنان رامز جلال المنتظر عرضه في رمضان المقبل، ومنها إنه يصور حالياً في واحة سيوة، وأن التصوير سوف يستغرق 3 أسابيع.
وقالت التقارير أن مقلب رامز جلال سوف يعرض كمعتاد على قناة MBC، وإنه قرر الاستعانة بفريق خاص بالمؤثرات الصوتية والبصرية الذين يشاركون في سلسلة أفلام جيمس بوند.
وعن فكرة مقلب رامز جلال، قالت المصادر إنه سيقدم شخصية شبح يظهر للنجوم من تحت الأرض، وذلك من خلال التصوير في نفق أعد خصيصاً من أجل البرنامج الذي سيحمل اسم “رامز جلال تحت الأرض”.
وكان رامز جلال قد أشاع إنه في باريس لتصوير مقلبه الجديد، حتى يصرف الأنظار عنه قدر المستطاع.
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