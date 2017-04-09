عقب وقوع انفجار في كنيسة بمحافظة طنطا بمصر وقع انفجار أخر بكنيسة مارمرقس في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية أسفر عن سقوط قتلى جرحى.
ووفقاً لموقع”العربية نت”قال شهود عيان” إنه سمع دوي انفجار في كنيسة مار مرقس بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، حيث تواجد مئات الأقباط للاحتفال بعيد السعف.
وأعلن التلفزيون المصري أن الانفجار أسفر عن سقوط 11 قتيل بينهم المقدم عماد الركايبي قائد قوات تأمين الكنيسة. إضافة إلى 35 جريح.
وأضافوا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان لنقل المصابين، وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول الكنيسة، فيما قامت قوات المفرقعات بالوصول لموقع الحادث. وأفادت قناة مصرية عن مسؤول كنسي أن البابا لم يصب بأذى.
هذا وقد أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات حادثي التفجير في كلٍ من كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، ومحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وأكد المصدر أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة ، مقدمًا العزاء لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
المقدم عماد الركايبي