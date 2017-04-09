نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية، عن مصادر “عربية مطلعة”، قولها إن وزير الخارجية عادل الجبير؛ سيصل إلى القاهرة خلال الأسبوع الجاري؛ لبحث ترتيبات عقد قمة سعودية – مصرية.
وذكرت المصادر أن الجبير؛ سيناقش مع نظيره المصري سامح شكري؛ أجندة القمة بين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ظل ظروف إقليمية صعبة تتطلب تضافر جهود دول المنطقة، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والدفع بها قدماً، فضلاً عن استعراض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت الصحيفة.
ومن المقرر أن تعقد القمة المصرية – السعودية في الرياض قريباً بناءً على دعوة وجّهها الملك سلمان، للرئيس السيسي، خلال لقائهما الأخير على هامش أعمال القمة العربية بالأردن نهاية الشهر الماضي.
- الجبير في القاهرة لبحث ترتيبات قمة خادم الحرمين والرئيس السيسي
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