اعتبر فان مارفيك ، المدير الفني للمنتخب السعودي أنه أحق بالتأهل لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018 من منتهب هولندا.
جاءت تصريحات مارفيك عبر أحد البرامج التلفزيونية الهولندية حيث تحدث بذلك عطفاً على نتائج المنتخبين في التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث ذكر أن الأخضر السعودي أحق في العودة للمونديال.
وسأل المذيع الهولندي، فان مارفيك عن تفضيله لأي من المنتخبين في التأهل للمونديال فقال: “المنتخب السعودي أحق بالتأهل”.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يحتل المركز الأول مكرر في المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 برصيد 16 نقطة مع المنتخب الياباني بعد 7 مباريات.
ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني مباشرة للمونديال، بينما يلعب المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث مع بعضهما، ويلعب الفائز منهما مع خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.
بينما يحتل المنتخب الهولندي المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 7 نقاط من 5 مباريات..بحسب مزمز
وتتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.
أما أفضل 8 منتخبات حصلت على المركز الثاني من المجموعات التسع، فإنها تتأهل للملحق الأوروبي.
وسبق لفان مارفيك أن قاد منتخب بلاده للصعود لكأس العالم 2010، قبل أن يخسر أمام إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 1/0.