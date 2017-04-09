كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن أسباب أخرى لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السريع بشن هجوم صاروخي على قاعدة الشعيرات السورية.
وقالت الصحيفة إن صور أطفال مجزرة “خان شيخون” المؤثرة، ومقاطعهم المصورة وهم يحتضرون بسبب الهجوم الكيميائي بغاز السارين لجيش النظام السوري، كانت السبب وراء القرار.
وأضافت أن ترامب حسم القرار بعد مشاهدته لصور الأب السوري الذي كان يبكي وهو يحتضن جثتي طفليه التوأمين، اللذين لقيا مصرعهما بسبب الهجوم بالسلاح الكيماوي على إدلب.
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع مؤخراً الكثير من التقارير الإعلامية الخاصة بمتابعة تطورات الأوضاع داخل سوريا، إضافةً إلى التقارير الاستخباراتية حول النشاطات العسكرية لنظام الأسد.