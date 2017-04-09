قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه إلى تأنيث العمل في محال بيع وتنسيق الزهور، وكل ما يتعلق بهذا القطاع في المناسبات الاجتماعية والأفراح والأحداث العامة؛ وذلك لفتح المجال واسعاً أمام عمل المرأة.
وتزامناً مع هذا التوجه، أعلن مركز حي الروضة النسائي بمدينة جدة التابع لجمعية مراكز الأحياء، وفقا لصحيفة “الرياض”، عن دورة لتعليم السيدات تنسيق الزهور وتنظيم المناسبات، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قِبل الفتيات.
ومن المقرر أن يخضع المتدربات للتأهيل على نماذج عدة للتنسيق والتزيين بالزهور، بينما سيتم تكريم المتدربات ومنح كل واحدة منهن شهادة معتمدة في هذا القطاع من جمعية الثقافة والفنون بجدة.
وكانت وزارة العمل قد كشفت قبل يومين عن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج توطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية الشهر المقبل؛ وذلك بغرض توفير المجالات الملائمة لتوطين عمل المرأة فيها.
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