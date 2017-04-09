أكد المتحدث الرسمي لدوري جميل للمحترفين ، أحمد المصيبيح ،على كون تتويج فريق الهلال في حال فوزه بأحد المباريات القادمة سيكون أمام النصر بديربي الرياض على ملعب الملك فهد الدولي.
قال أحمد المصيبيح في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية: ”تتويج فريق الهلال بلقب دوري جميل للمحترفين في حال فوزه بأحد المباريات القادمة سيكون أمام النصر بالديربي في الجولة الأخيرة من المسابقة،وهذا ما أتفقنا عليه بشكل مبدئي بين الشركة الراعية والاتحاد السعودي لكرة القدم والجهات المعنية،والدوري لم يحسم بعد،وسوف نرسل خطاب لنادي الهلال في حال حسمه اللقب بأي جولة من الجولات المتبقية ،وسوف يكون هناك اجتماع بين جميع الأطراف للاتفاق على الخطوط العريضة المتعلقة بتنظيم التتويج بلقب المسابقة “.
ويحتاج فريق الهلال لثلاث نقاط من مبارياته الأربعة المتبقية أمام الأهلي والشباب والوحدة والنصر لحصد لقب دوري جميل للمحترفين بشكل رسمي بعد طول غياب ،في ظل تقدمه بالصدارة برصيد 56 نقطة وبفارق عشرة نقاط كاملة عن الوصيف النصر بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة بحسب موقع هاتريك.