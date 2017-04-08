تصدر إعلان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس إطلاق مشروع المدينة الثقافية والرياضية والترفيهية النوعية في السعودية، واجهات وسائل الإعلام المحلية والإقليمة مع اهتمام عالمي بالمدينة التي تعد الأكبر من نوعها في العالم “مشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية” .
ووفقا لموقع سبق الذي رصد موقع منطقة (القدية) التي تقع جنوب غرب العاصمة الرياض، على مساحة تبلغ 334 كيلومترًا مربعًا، بما في ذلك منطقة سفاري كبرى.
وقال سمو ولي ولي العهد إن هذه المدينة ستصبح – بإذن الله – مَعلمًا حضاريًّا بارزًا ومركزًا مهمًّا لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية والاجتماعية في السعودية موضحا أن هذا المشروع الرائد والأكثر طموحًا في السعودية يأتي ضمن الخطط الهادفة إلى دعم (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة داخل السعودية، تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.
وصندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيسي في المشروع، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين المحليين والعالميين؛ ما يدعم مكانة السعودية بوصفها مركزًا عالميًّا مهمًّا في جذب الاستثمارات الخارجية.
يذكر أن مشروع (القدية) يضم أربع مجموعات رئيسية، هي: الترفيه، رياضة السيارات، الرياضة والإسكان والضيافة. ويوفر المشروع بيئات مثالية ومتنوعة، تشمل مغامرات مائية ومغامرات في الهواء الطلق وتجربة برية ممتعة، إضافة إلى رياضة السيارات لمحبي رياضة سيارات الأوتودروم والسرعة بإقامة فعاليات ممتعة للسيارات طوال العام، ومسابقات رياضية شيقة وألعاب الواقع الافتراضي بتقنية الهولوغرام ثلاثي الأبعاد، إلى جانب سلسلة من أرقى البنايات المعمارية والفنادق بأفضل المعايير والمواصفات العالمية الراقية بإطلالة ساحرة وتصميم أنيق؛ لتوفير المزيد من الراحة والانسجام للزوار.
ويزدان المشروع بتوافر أشهر المطاعم والماركات العالمية للاستمتاع بأجمل أوقات التسوق، وعالم من المغامرات.
ويعد هذا المشروع إحدى سلاسل المشاريع الكبرى لدعم وتنمية القطاعات الكبيرة والجديدة في السعودية، وتحقيق عائد استثماري لصندوق الاستثمارات العامة.
وسيتم إعلان تفاصيل المشروع تباعًا عبر مجموعة من الأخبار والإعلانات التوضيحية خلال فترة العمل حتى افتتاحه بشكل كامل بإذن الله تعالى.