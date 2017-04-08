تعرضت مدينة خان شيخون السورية لعدة غارات جوية، الجمعة والسبت، وفقا لما أكده نشطاء في المدينة، التي شهدت هجوما بالأسلحة الكيماوية، الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل عشرات المدنيين ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية لمطار الشعيرات العسكري.
ووفقا لموقع CNN قال نشطاء بالمدينة ومركز حلب الإعلامي إن الغارات أسفرت عن مقتل امرأة على الأقل وإصابة 3 أشخاص آخرين، وأضاف النشطاء أن المدينة تعرضت لأربع غارات جوية، السبت. ولم يتسن التحقق من هوية الطائرات التي شنت الغارات بينما حمل النشطاء نظام الرئيس بشار الأسد وروسيا المسؤولية.
في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري وجماعة معارضة أن قاعدة الشعيرات الجوية العسكرية في حمص استأنفت عملها، مساء الجمعة، بعد قصفها بحوالي 60 صاروخا أمريكيا، فجر الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء “ريا نوفوستي” السورية الرسمية أن مراسلها في مطار الشعيرات شهد إقلاع طائرة منه وعودتها إليه وعمليات فحص تقني وإعادة تزود بالوقود. ونشرت قناة “العالم” الإيرانية فيديو قالت إنه يظهر إقلاع أول طائرة من مطار الشعيرات بعد قصفه. كما أكد مركز حمص الإعلامي المعارض أنه رصد إقلاع وهبوط طائرات في القاعدة.
- بالصور: هنا ستكون أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهية بالعالم
- فيديو: ياترامب شبها فوق طهران.. شيلة سعودية إحتفاءٍ بقصفه للنظام السوري
- هيئة الإحصاء: 78% من الأسر السعودية ليس لديها خادمة.. و45% منها لديها سائق
- 1100 دعوى على نزاعات ‘أوقاف’ في المحاكم السعودية خلال شهر
- تعرّف على رواتب أعلى 10 مناصب بـ السعودية
- ولي ولي العهد يعلن إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية بالمملكة.. هذه تفاصيلها وتاريخ افتتاحها
- أرادت مغازلة نساء المملكة فأغضبتهن.. رئيسة وزراء بريطانيا تتورط في تصريحات تعرف السعوديات كيفية الرد عليها
- الشورى لوزارة الإسكان: إنجازاتكم ضئيلة.. وفشلتم في مهمتكم الأساسية بتوفير السكن للمواطن
- العمل تنهي إجراءات آليات صرف حساب المواطن
- سلاح الجو السعودي يتصدر قائمة أفضل 10 قوات جوية عربية