أعادت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، الطفلين المحتجزين لدى والدهما، والمعروف إعلاميًّا بـ”معنف دارين”، إلى أمهما، وذلك بعد أمر قضائي بإحضاره بالقوة الجبرية.
وقالت والدة الطفلين، إنها قامت بتسليم ابنيها لدار الحماية الاجتماعية للكشف عليهما طبيًّا، والتأكد من سلامتهما وتوثيق الحالة لدى الجهات المختصة، بحسب صحيفة “المدينة”.
وأكدت والدة الطفلين أن هذه الخطوة تسبق مطالبتها محكمة الأحوال الشخصية بإسقاط حق أبيهما في رؤيتهما بعد أن احتجزهما دون وجه حق في إجراء غير قانوني للمرة الثانية، وأن هذا الأمر كفيل بتحرك الجهات القضائية بإلغاء حق الرؤية الذي كان مقررًا مرة كل أسبوعين.
وكان قاضي دائرة التنفيذ الرابعة بمكة المكرمة أصدر حكمًا بالقبض على المدعى عليه، وإلزامه بإعادة الطفلين باسم وماهر، وإن اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.
يذكر أن والد الطفلين، كان قد أُدين في قضية أخرى بعد إقدامه على تعنيف ابنته دارين من زوجته السورية، وقضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بأحقية والدتها في حضانتها.
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