لم يتوقع مواطن، أن المعروف الذي صنعه سيرد عليه بالضرب على رأسه والطعن في كتفه، وذلك في قصة بثها من خلال فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل الذي رواها المواطن، قال إنه خلال رحلته بالسيارة من الأحساء واتجاهه إلى الرياض، وجد مقيم شايب من جنسية عربية في أحد المخارج، وطلب منه أن يصطحبه في الطريق من خلال سيارته.
وأوضح أنه أثناء نزول المقيم من السيارة، حاول أن يسرق محفظته التي بها نقود، إلا أنه حاول أن يمنعه، ليفاجأ بعدها وهو يضربه بحديدة على رأسه، علاوة على طعنه في كتفه الأيمن، ثم لاذ هاربا.
وبين أنه اتصل على الفور بالجهات المعنية، التي حضرت في الحال، ومعها الإسعاف، ولا يزال البحث جاريا عن الجاني من قبل رجال الأمن.
ووفقا لصحيفة المناطق يأتي ذلك الموقف رغم التحذيرات التي توجهها الجهات المعنية، بعدم اصطحاب أي شخص في السيارة ما دمت لا تعرفه حق المعرفة، نظرا للعواقب الوخيمة التي قد تصيبك بسبب هذا الأمر.