قامت الجهات الأمنية بالتحفظ على “شاعر” شعبي في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة بعد تورطه في قضية “تحرش جنسي” خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر وفقا لموقع عين اليوم أن جهات الأمن أوقفت “الشاعر” وأودعته في السجن بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بالواقعة، حيث تم إيقافه، والتحقيق معه لمعرفة تفاصيل تتعلق بالقضية وملابساتها، والاستماع إلى أقواله واعترافاته، تمهيدا لتحويلة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقة.
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