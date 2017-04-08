أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء لنشرة سوق العمل في الربع الرابع من عام 2016، أن 78% من الأسر السعودية ليس لديها عاملة منزلية، في حين أن 22% من الأسر السعودية لديها عاملة منزلية واحدة على الأقل.
وجاء في النشرة، التي نشرتها الهيئة أول أمس الخميس، أن عدد العاملات المنزليات بلغ أكثر من 759 ألف عاملة، في حين أن عدد الأسر السعودية يبلغ 3.4 مليون أسرة، بما يعني أن 78% من الأسر السعودية ليس لديها عاملة منزلية..بحسب مزمز
وأشارت النشرة إلى وجود أكثر من 1.5 مليون سائق بالمملكة، بما يعني أن 45% من الأسر السعودية لديها سائق.
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