ذكرت الشرطة السويدية، السبت، أن الرجل الذي ألقت عليه القبض، الجمعة، فيما يتعلق بهجوم الشاحنة في وسط ستوكهولم يشتبه بأنه سائق الشاحنة التي أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص.
وقال المتحدث باسم الشرطة لارس بيستروم “تم اعتقال الشخص منفذ الهجوم.. إنه سائق الشاحنة”.
وأضاف “ربما هناك أشخاص آخرون لهم علاقة بالعملية، ولكننا لا نعرف أي تفاصيل في الوقت الحالي”.
وجرى اعتقال الرجل في إحدى ضواحي ستوكهولم الشمالية، الجمعة، للاشتباه بارتكابه جريمة إرهابية.
وكانت الشرطة السويدية ذكرت الجمعة بعد الهجوم، أنها أوقفت رجلا “تتطابق صفاته” مع صورة نشرت للمشتبه به. لكن النيابة والشرطة لم توضحا ما إذا كان الرجل هو سائق الشاحنة، ولم تكشفا أي تفاصيل عنه.
وذكرت صحيفة سويدية أن الرجل من أصل أوزبكي، ويبلغ من العمر 39 عاما، موضحة أنه مؤيد لتنظيم داعش المتطرف، مشيرة إلى أنه اعتقل في مدينة ميرستا الصغيرة الواقعة شمالي العاصمة السويدية.
واقتحمت الشاحنة محلا تجاريا مزدحما وسط العاصمة ستوكهولم، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرين.
- بالصور: هنا ستكون أكبر مدينة ثقافية رياضية ترفيهية بالعالم
- فيديو: ياترامب شبها فوق طهران.. شيلة سعودية إحتفاءٍ بقصفه للنظام السوري
- هيئة الإحصاء: 78% من الأسر السعودية ليس لديها خادمة.. و45% منها لديها سائق
- 1100 دعوى على نزاعات ‘أوقاف’ في المحاكم السعودية خلال شهر
- تعرّف على رواتب أعلى 10 مناصب بـ السعودية
- ولي ولي العهد يعلن إنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية بالمملكة.. هذه تفاصيلها وتاريخ افتتاحها
- أرادت مغازلة نساء المملكة فأغضبتهن.. رئيسة وزراء بريطانيا تتورط في تصريحات تعرف السعوديات كيفية الرد عليها
- الشورى لوزارة الإسكان: إنجازاتكم ضئيلة.. وفشلتم في مهمتكم الأساسية بتوفير السكن للمواطن
- العمل تنهي إجراءات آليات صرف حساب المواطن
- سلاح الجو السعودي يتصدر قائمة أفضل 10 قوات جوية عربية