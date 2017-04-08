تطبيق “يوتيوب” من أبرز التطبيقات التي يعتمد عليها الكثير من المستخدمين على الهواتف الذكية، خاصة مع ما يوفره من مميزات لمشاهدة الفيديوهات، لكن على الرغم من ذلك هناك العديد من الحيل التي ربما لا يعرفها الكثير من المستخدمين ونرصد أبرزها كما يلي:
– تقليل استهلاك الإنترنت:
عند استخدام يوتيوب عبر شبكات الـWi-Fi، لا يهتم المستخدم بمعدل استهلاك الإنترنت، لكن عند استخدام باقة الإنترنت العادية فهذا قد يعني مزيداً من التكلفة للمستخدمين، إلا أن الأمر الذي تجب ملاحظته هو أن مشاهدة فيديوهات فائقة الجودة سيعمل على استهلاك البيانات بسرعة كبيرة، لذلك يمكن تفعيل ميزة مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية عند الاتصال بشبكة الـWi Fi فقط، من خلال الذهاب إلى الصفحة الشخصية، واختيار settings ثم General ومنها نختار Limit mobile data usage.
– إيقاف سجل المشاهدات:
إذا كان أحد المستخدمين يرغب في مشاهدة بعض الفيديوهات على يوتيوب دون الاحتفاظ بها داخل سجل المشاهدة، فيمكن القيام بذلك من خلال الذهاب إلى settings ثم history and privacy ثم يقوم بتفعيل خيارPause watch history، وهو ما سيقوم بعدم الاحتفاظ بأي مشاهدة يجريها المستخدم على يوتيوب داخل سجل المشاهدة.
– إزالة سجل البحث:
كما يمكن تنفيذ نفس الأمر السابق على عمليات البحث التي يقوم بها المستخدم داخل التطبيق، ففي حالة ما إذا أراد المستخدم عدم ظهور عمليات البحث داخل الخانة الخاصة بذلك، حيث سيحتاج المستخدم إلى الدخول إلى settings ثم history and privacy ثم يقوم بتفعيل خيارPause search history.
– تخصيص المحتويات الأكثر شعبية:
يتيح يوتيوب للمستخدمين عرض الفيديوهات الأكثر شعبية بناء على موقعه الجغرافي من خلال تبويب خاص بذلك، لكن يمكن للمستخدم في بعض الأحيان معرفة المحتويات الأكثر شعبية في مناطق أخرى وذلك من خلال الدخول إلى settings ثم General ثم Content location، بعدها يقوم المستخدم باختيار دولة معينة يرغب في مشاهدة المحتويات الخاصة بها.
– منع المحتويات غير اللائقة:
كما يتيح يوتيوب للمستخدمين فلترة المحتوي، لمنع الفيديوهات غير اللائقة، وذلك من خلال منع الفيديوهات التي أبلغ عنها المستخدمون بأنها تتضمن محتويات غير لائقة، وذلك من خلال الدخول إلى settings ثم General ثم Restricted mode.