أظهر استقصاء حديث أن هناك نموا بطيئا في الرواتب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للعام الجاري 2017؛ حيث واجهت المملكة والمنطقة تراجع الإنفاق الحكومي، وتدابير تقشفية جديدة، وانخفاض عائدات النفط.
وكشف الاستقصاء الذي أجراه “جلف بزنس” ونشرت نتائجه الجمعة 7 أبريل 2017، عن أن متوسط الراتب الشهري لمجموعات المغتربين- الآسيوية والعربية والغربية- زاد بنسبة 0.49 في المائة فقط أو 54 دولارا خلال العام الماضي، من 11.123 إلى 11.177 دولارا. وكان هذا أقل بنسبة 0,3 في المائة من 211 .11 دولار في عام 2015.
وليس من المستغرب أن المملكة العربية السعودية أظهرت أضعف نمو في الرواتب عموما بزيادة قدرها 0.18 في المائة في المتوسط عبر المجموعات من 12,986 دولار إلى 13,010 دولار في الشهر.
وارتفع متوسط الرواتب الآسيوية في المملكة بنسبة 0.26 في المائة من 10,825 إلى 10,853 دولار، وارتفعت الرواتب العربية بنسبة 0.22 في المائة من 13,936 دولار إلى 13,966 دولار، وارتفعت الرواتب الغربية بنسبة 0.11 في المائة من 14,197 دولار إلى 14,212 دولار.
واستعرض التقرير أعلى عشر مناصب في المملكة من حيث الراتب وهي:
1- الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب – متعدد الجنسيات: 39.643 دولار
2- الرئيس التنفيذي / العضو المنتدب – الشركة المحلية: 25.457 دولار
3- الخدمات المصرفية – مدير الخزانة: 15.797 دولار
4- البناء – مدير المشروع: 14.261 دولار
5- تكنولوجيا المعلومات – مدير: 14.231 دولار
6- ممارس / مدير: 12.777 دولار
7- العقارات – مدير: 12.611 دولار
8- الموارد البشرية – مدير: 003 .12 دولار
9- إدارة الفروع المصرفية: 11.957 دولار
10- قانوني – محامي تسويق / مدير: 11.790 دولار