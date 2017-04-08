أعلنت الشرطة السويدية، الجمعة، أن شاحنة مسروقة صباح اليوم قامت بدهس مجموعة من المشاة في شارع “دروتننغ غتن” وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، مشيرة إلى سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى.
وقالت الشرطة إنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها. وحذرت من احتمال أن يكون العمل إرهابياً.
ومن جهته، عقد رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، في مؤتمر صحافي، مساء الجمعة، وقال: “نشارك أهالي الضحايا مأساتهم، لكننا متحدون في عزمنا ضد الإرهاب”.
وكشف لوفين إنه تلقى اتصالات من عدد كبير من رؤساء الدول عبروا عن دعمهم للشعب السويدي ولدولة السويد، مضيفا أن “هدف #الإرهاب هو زعزعة الديمقراطية، ولن نسمح لهم بالوصول لهدفهم”.
وأوضح رئيس الوزراء السويدي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، وأضاف: “سنفعل ما بوسعنا ليعود الأمن في البلاد”.
وتابع رئيس وزراء السويد: “لن أعطي الأولوية لمؤتمر حزبي يوم غد، إنما يجب أن أقوم بواجبي كرئيس وزراء السويد”، وذلك ردا على سؤال اذا ما كان سيحضر المؤتمر السنوي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه حسب العربية نت.
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