كشف موقع denverpost الأمريكي أن المعتقل السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي في المملكة العربية السعودية، تقدم بشكوى يتهم فيها ممثل الادعاء العام بالتآمر مع مسؤولين آخرين في كولورادو لادعاء أن لديه صلات إرهابية للإبقاء عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر الموقع الأمريكي أن الحميدان أقام دعوى ضد مسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالية والمسؤولين في كولورادو بمن فيهم المدعي العام لمنطقة “أراباهو” في مسعى دام سنوات لنقل سجنه إلى موطنه في المملكة العربية السعودية.
وأضاف الموقع أن الحميدان اتهم المسؤولين السابقين بإحباط نقله الذي تم بالفعل الموافقة عليه، إلى المملكة العربية السعودية في عام 2013 من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بأنه اعتدى جنسيا على خادمة، ولديه علاقات، ومتورط في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو توم كليمنتس.
ولفت الموقع إلى أن القاضي بولاية كولورادو روبرت إدوارد بلاكبيرن، سمح بالشكوى المعدلة، بعدما رفض معظم الادعاءات ضد المدعى عليهم.
ووفقا لموقع عاجل نقل الموقع عن محامي التركي فيصل أحمد صلاح الدين، أمس (الأربعاء 5 أبريل 2017) قوله: “نحن سعداء بما آلت إليه الأمور، بعد الشكوى، ونتطلع إلى إزالة اسم التركي”.
وأشار الموقع إلى أن التركي يسعي إلى إصدار أمر قضائي يمكنه من منع المدعي العام من الإدلاء ببيانات كاذبة عنه، بما في ذلك القول إن له علاقات بقتل كلمنتس.
في المقابل، ينفى المتهمون ما وجهه اليهم حميدات التركي من تهم التشهير والتآمر لوقف نقله إلى المملكة العربية السعودية الذي يجب الموافقة عليه من وزارة العدل الأمريكية أولاً.
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