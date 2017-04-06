قامت سيدة أعمال بالنصب على إحدى شركات تجارة السيارات، واستولت منها على مبلغ 3 ملايين ريال، قبل أن تهرب خارج المملكة.
وأوضحت مصادر أن الشركة تقدمت بدعوى قضائية للمحكمة الإدارية، ضد سيدة الأعمال التي تملك شركة استيراد، بعد أن كانت قد اتفقت معها على استيراد 44 سيارة من الخارج مقابل 3 ملايين ريال، وفور تسلم المرأة المبلغ اختفت، ولم يُعثر عليها.
وأضافت، وفقًا لـ”عين اليوم”، أن الشركة اكتشفت أنها تعرضت للنصب؛ حيث لم تتسلم السيارات المتفق عليها، وباتخاذ الإجراءات النظامية، استدعتها المحكمة لسؤالها عن تهمة النصب، فلم تحضر، وبالاستعلام عنها من المديرية العامة للجوازات، أفادت بأنها غادرت المملكة لإحدى الدول العربية.
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