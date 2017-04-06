أعتُقل لتحريمه السفر إلى سوريا والقتال مع بشار.. 40 عالماً سنياً بلوشياً لـ”ملالي طهران”: أفرجوا عن الشيخ كوهي وإلا فالجهاد

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