تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتغريدة نشرتها قناة “أم بي سي” تصف الحوثي بـ”الشهيد”، وهو ما أثار موجة من الغضب بين الرواد.
وجاء نص الخبر الذي نشرته القناة على صفحتها بتويتر: “تداول مغردون فيديو لشهيد حوثي يعود للحياة بعد مقتله”،وذلك بالتزامن مع دعوة (كوني حرة) التي أطلقتها القناة قبل أيام قليلة وأثارت جدلا واسعا أيضا قبل أن تضطر لحذفها..بحسب مزمز
هذا وعقب تداول هاشتاق بعنوان تفاعل القائمين على موقع القناة وتم تغير العنوان إلى “تداول مغردون فيديو عن حوثي يعود للحياة بعد مقتله ”
وكانت القناة قد تعرضت لهجوم شرس من قبل مجموعة من المغردين سعوديين بعد الدفعة القوية التي منحها الأمير عبد العزيز بن فهد، للحملة التي نظمها رواد الشبكات الاجتماعية ضد mbc ، حيث هدد الأمير عبد العزيز بن فهد، بتدمير الفاعل ما لم يسحب الهاشتاج ويعلن الندم.
وقد أرسلت مجموعة mbc بريداً إلكترونياً وضحت فيه للمسؤولين عن الواقعة التي تسببت في غضب السعوديين، سبب فصلهم وبشكل نهائي وعاجل، فيما طالبت منهم تسليم كل ما يتعلق بالمجموعة بشكل عاجل، واعتذرت فيه عن الواقعة، وقالت إنها أجرت تحقيقاً حول القصة التي أثارت ضجة الأيام الماضية.
وبحسب بيان المجموعة، فإن التحقيق قد كشف أن أحد العاملين لديها في قسم الإعلام الجديد “النيو ميديا”، ابتدع أجزاءً جديدة لم تكن موجودة في صلب الحملة التي أطلقتها القناة قبل عدة أشهر.
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