انتقد الإعلامي سعيد حسين الزهراني، أفعال وممارسات من جانب بعض الرجال والنساء في حديقة مكتبة الملك فهد في الرياض.
وقال “الزهراني” عبر حسابه على “تويتر”: “زميل يقسم لي أن ما يحدث في حديقة مكتبة الملك فهد بالرياض من بعض الرجال والنساء يندى له الجبين، وأنه عجز عن البقاء فيها مع عائلته.. لاتعليق”.
وتقع حديقة مكتبة الملك فهد في الجزء الشمالي الشرقي من حي العليا العام في الرياض، وتشغل مساحة 32.000 م2، وقد افُتتحت الحديقة عام 1410هـ.
زميل يقسم لي أن مايحدث في حديقة مكتبة الملك فهد بالرياض من بعض الرجال والنساء يندى له الجبين وأنه عجز عن البقاء فيها مع عائلته .. لاتعليق !