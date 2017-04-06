كشفت مصادر، أمس الأربعاء، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنهت الإجراءات المتعلقة بملف آليات الصرف والاستحقاق لبرنامج “حساب المواطن”، ومن المقرر رفعها للمقام السامي خلال الشهر الحالي.
وقالت المصادر ‘‘إن عدد المسجلين في البرنامج يتزايد يومياً، والمخصص الحالي يصل إلى 25 مليار ريال ثم الوصول إلى 60 مليار ريال خلال 2020، حيث وصل إجمالي المسجلين إلى نحو 10 ملايين فرد، وقد يصل أرباب الأسر إلى نحو 3 ملايين فرد‘‘ بحسب “مكة”.
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