ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بقامة أطول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الطرفين في البيت الأبيض.
المشهد الذي بدا مفاجئاً للوهلة الأولى، نظراً لأن طول ترامب يفوق الملك عبد الله بـ23 سنتيمتر، تبين لاحقاً أن الأخير اعتلى منصة خشبية صغيرة خلال المؤتمر الصحفي.
ورصدت عدسات مصورين أمريكيين، المنصة الصغيرة التي اعتلاها العاهل الأردني، في مشهد مشابه لما قام به الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال لقائه بجورج بوش.
يشار إلى أن الملك عبد الله، وترامب، ناقشا مسائل مختلفة، أبرزها الهجوم الكيماوي لنظام الأسد على منطقة خان شيخون في إدلب.
وأشاد الملك عبد الله بتعامل ترامب مع القضية الفلسطينية، قائلا إن “لديه آمالا بشأن مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية”.