شرعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في إصدار عدد من الاشتراطات الملزمة لمصنعي السيارات بهدف رفع مستوى السلامة بها. بعد أن كانت بعض هذه المواصفات تعامل كمميزات إضافية من قبل مصانع السيارات.
وبحسب صحيفة الوطن اشترطت الهيئة وجود نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات لتنبيه السائق من خلال لوحة القيادة، وذلك لخفض نسبة وقوع الحوادث، وكذلك رفع كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خفض معدل تآكل الإطارات.
أوجبت هيئة التقييس كذلك وجود النظام الإلكتروني للاتزان، والذي يعمل على تحسين اتزان المركبة لتلافي انزلاقها الذي قد يسبب انقلاب السيارة أو فقد السيطرة عليها، مبينة أن الإلزام بالنظام الإلكتروني للاتزان في بعض الدول أدى إلى انخفاض عدد الحوادث الجسيمة بمقدار الثلث.
من ضمن المواصفات التي ألزمت مصنعي السيارات بها نظام سيطرة المكابح، للتحكم في إمداد الوقود عند استخدام المكابح، وقطع الوقود عن المحرك في الحالات الحرجة، إضافة إلى نظام الوسائد الهوائية الأمامية لتشمل السائق والراكب لجميع سيارات الركوب والسيارات المتعددة الأغراض والحافلات الصغيرة.
ألزمت الهيئة المصنعين بأن يكون الفرش وجميع الأجزاء الداخلية في حيز الركاب من النوع المقاوم للاشتعال، بحيث يكون الحد الأعلى لانتشار اللهب لا يزيد على 100ملم/ دقيقة، وتزويد المركبة بنقطة اتصال بوحدة التحكم الإلكترونية للاطلاع على أداء أنظمة المركبة إلكترونيا من خلال جهاز فحص خارجي أو استخدام التطبيقات الحديثة، ويرفع هذا النظام أداء أنظمة السلامة وأجهزة الحد من الملوثات.
طالبت هيئة التقييس المصنعين بوجود نظام مانع الانغلاق للمكابح، والذي يهدف إلى تجنب غلق المكابح لتلافي انزلاق المركبة. ويقلل من مسافة التوقف على الطرق الجافة أو الرطبة، علاوة على طلب الهيئة الالتزام بنظام حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات، لمنع دخول المركبات الصغيرة تحتها عند وقوع حوادث بينها.
مواصفات هيئة التقييس الجديدة
01 نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات
02 النظام الإلكتروني للاتزان
03 نظام سيطرة المكابح
04 الوسائد الهوائية الأمامية
05 قابلية الأجزاء الداخلية للاشتعال
06 نظام تشخيص الأعطال
07 نظام مانع الانغلاق للمكابح
08 حواجز حماية للشاحنات