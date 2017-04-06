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حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من رسالة متداولة عبر الواتساب، تتسبب في تعليق الجهاز في حالة فتحها لبعض الوقت. ونصح السبع، في مقطع فيديو متداول، بعدم فتح المحادثة وحذفها، أو الانتظار قليلاً بعد فتحها ثم تحذفها، والأفضل عدم تداولها.
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