تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، الأربعاء، وثيقة أشيع أنها تحوي تفاصيل جديدة عن البطاقة الخضراء (غرين كارد)، التي يتوقع أن تكون بمثابة رخصة إقامة دائمة في السعودية، وفقاً لموقع هافينغتون بوست.
وبحسب هذه الوثيقة، فإن حامل البطاقة السعودية الخضراء سيتمتع بـ 14 ميزّة مقابل رسوم سنوية تبلغ 14 ألف ريال سعودي؛ وأهم تلك الميزات امتلاك العقار، وامتلاك أعمال تجارية، إضافة إلى التعليم والعلاج في المستشفيات الحكومية، والحصول على تأمين ضد التعطل عن العمل، إلى جانب حصوله على معاش تقاعدي.
لكن، هناك 6 أسباب تدفع للشك في حقيقة هذه الوثيقة:
1- الوثيقة انتشرت على الشبكات الاجتماعية قبل أن يعلن عنها في مؤتمر صحافي أو تصدر ضمن نشرة صحافية عن جهة رسمية.
2- انتشرت صورة الوثيقة على منتديات صغيرة وعبر الشبكات الاجتماعية ولم تنشر في الصحف السعودية الشهيرة.
3- ورد في الوثيقة موقع الكتروني على أنه الموقع الرسمي لخدمة البطاقة الخضراء، لكن لم يتم تفعيله بعد.
4- لم يصدر أي تعليق من مسؤول حكومي سعودي حول الوثيقة.
5- عادة ما تنتشر في بداية شهر أبريل وثائق وصور مزورة وأخبار مفبركة بمناسبة “كذبة أبريل”، قد تكون هذه إحداها.
6- الوثيقة في حدّ ذاتها يمكن إنتاجها على أي برنامج كمبيوتر شخصي مثل Photoshop.