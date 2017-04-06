قامت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بتغطية اقتحام السعوديات لـ”يوتيوب” وتقديمهن برامج كوميدية أو تفاعلية، والصعوبات التي واجهتهن، وسط تحقيق الشعب السعودي أعلى وقت مشاهدة للفرد الواحد على موقع “يوتيوب”، وفقًا لإحصاء وكالة “تيوبيلار بلاس”.
وقدمت الشبكة عددا من السعوديات كمثال، الجوهرة ساجر، وحصة العوض، وهتون قاضي، وغيرهن، اللائي أكدن ترددهن قبل أن يتخذن القرار النهائي بالظهور على “يوتيوب”، كما أن بعض الفتيات قررن استخدام أصواتهن فقط دون الظهور على الكاميرا، فيما ظهرت أخريات بالنقاب أو الحجاب، ولم يقف ذلك حاجزا أمام ارتفاع نسب مشاهدتهن.
وأوضحت الشبكة أن هناك نساء يستخدمن موقع يوتيوب للتعبير عن آرائهن، حتى إن مقاطع الفيديو الخاصة بهن أصبحت شائعة جدا، وازداد استهلاك المحتوى المرتبط بالإناث في المملكة بنسبة 75٪ منذ العام الماضي، وفقا لما ذكرته “جوجل.”
ونقلت الشبكة عن حصة العوض أنها كانت خائفة في البداية من الظهور على الشاشة، لكن ذهب عنها ذلك الشعور، بفضل تأييد عائلتها، إلا أن المقيمة الطاهية آمال المزرياحي قررت أن تكتفي بصوتها ويدها، وترى أن المشاهدين أحبوا قناتها.
وأشارت المحطة إلى أن السعوديات برعن أيضًا في مجال الكوميديا، حيث تمكنت “هاتون قاضي”، الأستاذة المساعدة في جامعة دار الحكمة، من أن تصبح نجمة للكوميديا في المملكة، ووصل عدد متابعيها إلى أكثر من 313 ألف متابع، حيث تحدثت عن تجربة دخولها لـ”يوتيوب”، التي وصفتها بالغريبة، وكيف أنها واجهت صعوبات في البداية، وتحديدا تجاه من يهاجمون “شكلها” وجسدها، قبل أن تتأقلم مع الوضع.
وأضافت الشبكة في تقريرها أن المرأة السعودية تتزايد مساهمتها على “يوتيوب”، حيث تجد طبقة الشباب في المملكة “يوتيوب”، المنبر الأمثل للتعبير، على حد تعبيرها، كما أن المرأة السعودية تحرص على عدم التخلي عن طبيعتها المحافظة.
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