دفع شجار حاد نشب بين راكب ومضيفة على رحلة “فلاي ناس” المتجهة من جدة إلى القاهرة، قائد الطائرة للاتصال ببرج المراقبة بمطار القاهرة، وطلب استدعاء رجال الشرطة لموقع هبوط الطائرة.
وبحسب مصادر ملاحية بمطار القاهرة، فإن حالة من الفوضى حدثت على متن رحلة طيران “فلاي ناس” رقم 567 المتجهة من جدة إلى القاهرة، عقب مشاجرة حامية بين راكب وإحدى المضيفات، ما هدد سلامة الطائرة والركاب، الأمر الذي دفع قائد الطائرة لطلب استدعاء الشرطة فور هبوط الطائرة في مطار القاهرة.
وأضافت المصادر بحسب موقع “صدى البلد”، أن الشرطة بمطار القاهرة بدأت في فتح محضر للواقعة، إلا أن الراكب بادر بالاعتذار للمضيفة، مبيناً أنه يمر بحالة نفسية سيئة، فقبلت المضيفة الصلح تقديراً لحالته النفسية.
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