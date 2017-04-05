أعلنت وسائل إعلام سورية في نبأ عاجل اغتيال أحمد سعود قائد الفرقة 13، والتي تعد أهم تشكيلات الجيش السوري الحر على يد مسلحي جبهة النصرة في إدلب.
ووفقا لقناة العربية تمت عملية الاغتيال من خلال إطلاق النار على مركبة سعود عند أحد حواجز جبهة النصرة في بلدة خان السبل.
- إعادة أرض مسروقة مساحتها 35 مليون م2 لأملاك الدولة
- ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها
- نسيب: لا تتباكوا من غرامات ساهر.. فهو من أدب المتهورين
- المعالج البلوي يزور جدة.. شاهد ماذا كان ينتظره.. ومواطن يفجر مفاجأة بعد اللقاء به!
- فيديو: هذه حقيقة ساندرا الفلسطينية التي خلعت النقاب وداست على العلم السعودي
- مسكر وحبوب مخدرة وحشيش بمهرجان مزاين الإبل
- حصولك على مخالفات مرورية يدخل ضمن عوامل تسعير تأمين المركبات الجديد
- بالصورة: مصادر تكشف حقيقة كاميرات ساهر الجديدة
- بالصور: مواطنون يشيدون بوزير الصحة بعد نشره لهذه الإحصائية على تويتر
- الوزراء يوافق على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام القادم.. ومنح علاوة لضباط الطائرات المقاتلة