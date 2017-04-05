كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، الأربعاء، عن تطورات جديدة في قضية ابنة الأكاديمي السعودي التي كادت تغلق بعد سحب الفتاة شكواها في محكمة بريطانية تتهم فيها والدها باحتجازها في منزله بجدة بسبب تقبيلها شابا في بريطانيا، لولا رفض القاضي خشية تعرضها الضغط من قبل والدها.
ونقلت “ميرور” عن محامية ابنة الأكاديمي السعودي التي رفعت القضية بالنيابة عنها، أنها لم تعد إلى بريطانيا حتى الآن؛ حيث كان من المقرر أن يعيد القاضي النظر في القضية خلال جلسة استماع بقسم الأحوال الأسرية في المحكمة العليا بلندن الأربعاء.
وأشارت إلى أن القاضي هولمان -وهو المسؤول عن القضية- حلل الأدلة في القضية؛ وذلك في جلسة استماع خلال صيف عام 2016، وخلص في تحليله للقضية إلى أن الابنة كانت مقيدة بشدة، وأمر الوالد بالسماح وتسهيل عودتها إلى إنجلترا أو ويلز، فيما تقول محامية عن الابنة آن ماري هتشينسون إن الابنة لم تعد بعد.
وكشفت تقارير إخبارية في وقت سابق، أن الأبنة سحبت الدعوى ضد والدها، إلا أن القاضي رفض قبول إسقاط القضية..بحسب مزمز
وأضافت التقارير أن الابنة أرسلت بريدا إلكترونيا إلى المحكمة العليا طالبت فيه المحكمة بأن “تسحب اتهاماتها وتغلق تلك القضية”، ولفتت إلى أنها ووالدها يبنيان الثقة فيما بينهما، وترغب في البقاء بالسعودية؛ “لضبط علاقتي بوالدي واستعادة حياتي على الطريق الصحيح”.
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