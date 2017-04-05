إستكمالاً لمسلسل التزييف، تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” مقطع فيديو لحوثي ملفوف في كفن الموت، وأخرجت المليشيات الحوثية أنه توفى وبعد ذلك عاد للحياة مرة أخرى.
وبين المقطع المتداول لاحد العناصر الحوثية مغطى بكفن الموت وأنه عاد للحياة مرة أخرى بعد قتله في إشتباكات، وهذا يدل على كذب وتزييف هذه المليشيات الإرهابية الحوثية وإختراع قصصة هاوية، حيث قال أحدهم وهو يصوره هذا الشهيد، فقام بالرد عليه في مسلسل تمثيلي فاشل لهم.
فيما عبر رواد”تويتر” عن سخريتهم من المشهد التمثيلي للمليشيات، ووصولهم لتوثيق عناصرهم وكأنهم عادوا للحياة بعد الموت.