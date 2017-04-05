بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب مع أخيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة المجال الأمني منها وما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب..بحسب مزمز
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في مقر إقامته بالعاصمة تونس لمعالي رئيس مجلس الوزراء القطري .
كما تمت مناقشة الموضوعات المتعلقة باجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب .
حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز .