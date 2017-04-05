تواردت أنباء في الدقائق الأخيرة عن استقالة فيصل بن تركي من منصب رئيس مجلس إدارة نادي النصر. ونشر الحساب الرسمي لبرنامج في المرمى الذي يعرض على قناة العربية. ونصت التغريدة المنشورة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على: “مصادر في المرمى: “أنباء عن استقالة الامير فيصل بن تركي من رئاسة النصر وتكليف سلمان المالك بالرئاسة”.
في سياق متصل نفى الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، رغبته في الاستقالة من تدريب نادي النصر. وأكد الأمير النصراوي، عدم صحة الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشارت إليها أكثر من صحيفة محلية وإخبارية. وكانت الضغوط قد ازدادات على فيصل بن تركي في أعقاب خسارة النصر من الهلال في ربع نهائي كأس الملك السبت الماضي بحسب صحيفة عين اليوم.
مصادر #في_المرمى : أنباء عن استقالة الامير فيصل بن تركي من رئاسة #النصر وتكليف سلمان المالك بالرئاسة