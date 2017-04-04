نسيب: لا تتباكوا من غرامات ساهر.. فهو من أدب المتهورين

المحتوى السابق المحتوى التالي شاهد: لص حاول سرقة جيب شاص من أحد معارض الرياض مستغلاً كثافة الأدخنة.. لكن حدث مالم يتوقعه