بعد الانتشار السريع والكبير لفيديوهات الشفاء للمعالج بالكي بندر بن صالح البلوي، خاصة أن المعالج لا يحصل على مقابل نظير خدماته.
فقد كانت مقاطع الفيديو المنتشرة أوضحت حالات تماثلت للشفاء بعد كيها مباشرة، مما دعا لإعادة نشر البيان الصحفي للجمعية السعودية للسكتة الدماغية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي يشيرون فيه إلى عدم ثبوت صحة العلاج بالكي علميًا، وهو أمر يحتاج إلى دراسة لعدد معين من الحالات، وأن تحسن بعض الحالات لا يعد دليلًا علميًا على نجاح العلاج بالكي..بحسب مزمز
بينما فجّر مواطن قابل المعالج البلوي مفاجأة عجيبة، حيث ذكر بان جميع من دخل للمعالج البلوي لم يستفيدوا ولم يتعالجوا، والمعالج بدأ ياخذ 500 ريال على كل كي، مشككاً من صحة مانُسب للمعالج من قدرات خارقة.
من جانبها، ترفض وزارة الصحة ممارسة مهنة العلاج الشعبي دون رخصة رسمية من الجهة المختصة وفق ضوابط ومعايير تنظيم المهنة.