ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخصين بمهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل بمحافظة رماح، في حالة غير طبيعية؛ حيث عثر بحوزتهما على عدد من الممنوعات داخل سيارتهما.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل المقام برماح؛ تمكنت دوريات الضبط، أثناء إجرائها مسحا ميدانيا للمهرجان، من تحديد الاشتباه في مركبة يستقلها مواطنان بدت عليهما علامات الخوف والارتباك حال مشاهدتهما للفرق.
وأضاف أنه تم استيقاف المواطنين، واتضح أنهما بحالة غير طبيعية. وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدة قوارير مليئة بمادة المسكر، و80 حبة مخدرة، وكمية من مادة الحشيش؛ حيث تم التحفظ عليهما وتحريز المضبوطات وإيقافهما بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.
من جانبها، سارعت إدارة مهرجان الإبل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى التأكيد على أن المهرجان يتسم بالضبط والحزم في بيئته الأمنية بمساعدة الجهات المسؤولة، مؤكدة أن المعلومات الواردة في بيان شرطة الرياض، تتحدث عن واقعة “خارج موقع المهرجان”، بحسب عاجل.
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