يقام يوم الأحد 19 – 7 – 1438 هـ مزاداً علنياً على مستوى محافظة الطائف لاستكمال مراحل تصفية تركة الملياردير السعودي المتوفى “علي اليامي”؛ لصالح ورثته .
حيث يقام المزاد على أرض تجارية تبلغ مساحتها 17700 متر ، فيما تنتظر في الجانب الآخر أرملته الإندونيسية لاستكمال حقوقها من تلك التركة، بعد أن كانت قد تسلّمت مبلغ 35 مليون ريال في المرحلة الأولى التي شهدت بيع عديد من العقارات، وكان لها النصيب الشرعي من خلاله ، ومن المتوقع أن يتجاوز رصيدها بشكل نهائي، بعد تصفية كامل التركة، مائة مليون ريال ، بحسب “سبق”.
وتستعد مجموعة المالكي العقارية ، يوم الأحد 19 – 7 – 1438هـ ، للبدء باستكمال تصفية التركة ، التي كانت قد بدأتها فعلياً مجموعة المتخصصون العقارية ، بحملة تسويقية ضخمة أعادت للسطح وللذاكرة قصة الخادمة المليونيرة التي نالها نصيبٌ من تلك التركة، ليتواصل السؤال: أين يمكن أن يُصبح ترتيب تلك الخادمة في قائمة الأغنياء مع المراحل السابقة والقادم من المراحل، بعد أن كانت قد ورثت من المرحلة الأولى ما يقارب 35 مليون ريال سعودي.
وكانت الخادمة، التي غادرت السعودية إلى بلادها وهي مليونيرة، قد عادت متزوجة من وافد عربي قبل خمس سنوات، وتسلّمت نصيبها في التركة عن المرحلة الأولى، بعد أن أصرّت على أن تتسلّم المبلغ نقداً من فرع مؤسسة النقد العربي السعودي.
- نسيب: لا تتباكوا من غرامات ساهر.. فهو من أدب المتهورين
- المعالج البلوي يزور جدة.. شاهد ماذا كان ينتظره.. ومواطن يفجر مفاجأة بعد اللقاء به!
- فيديو: هذه حقيقة ساندرا الفلسطينية التي خلعت النقاب وداست على العلم السعودي
- مسكر وحبوب مخدرة وحشيش بمهرجان مزاين الإبل
- حصولك على مخالفات مرورية يدخل ضمن عوامل تسعير تأمين المركبات الجديد
- بالصورة: مصادر تكشف حقيقة كاميرات ساهر الجديدة
- بالصور: مواطنون يشيدون بوزير الصحة بعد نشره لهذه الإحصائية على تويتر
- الوزراء يوافق على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام القادم.. ومنح علاوة لضباط الطائرات المقاتلة
- تقرير أمريكي: السعودية ستسعى بنشاط أكبر للحصول على أسلحة نووية رداً على الوضع في إيران
- عضو شورى: شركة المياه تمارس الجباية.. ورخصة البناء الصادرة من البلديات غير احترافية