وافقت وزارة المالية على طلب المؤسسة العامة للتقاعد دعمها لتمويل شراء المساكن لشريحة الموظفين والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري.
وأصدرت وزارة المالية تعميمًا لتسهيل إجراءات التمويل بإعطاء خطاب تحويل راتب وتثبيته لصالح المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك، على أن يكون الإصدار من المؤسسة.
وسبق أن أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامج “مساكن” الذي يقدم تسهيلات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد “المدني والعسكري” والراغبين في شراء مسكن لهم.
ويتميز البرنامج بأنه يوفر تمويلا طويل الأجل بأقساط ميسرة مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد. وينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من الموظفين والموظفات والعسكريين، بحسب موقع عاجل.
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