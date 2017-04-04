أفادت مصادر اليوم الثلاثاء، إن السلطات الروسية تعرفت على هوية الانتحاري الذي فجر نفسه في محطة القطارات في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي البلاد، وذلك بعد تقارير تحدثت عن شخص آخر متورط في الهجوم.
وأوضحت المصادر وفقا لـ سكاي نيوز عربية أن الاسم العائلي للانتحاري هو جليلوف ويتحدر من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى ويبلغ عمره ( 23 عاما)، فيما ذكرت وسائل إعلام روسية أن المنفذ ينحدر من قرغيزستان لكنه يحمل الجنسية الروسية.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، أكدت أجهزة الأمن في قرغيزستان أن انتحاري سان بطرسبرغ هو أحد مواطنيها.
وقال المتحدث باسم أجهزة الأمن في قرغيزستان رخات سليمانوف لوكالة “فرانس برس” أن “الانتحاري هو أكبريون جليلوف من مواليد العام 1995”. وأسفر الهجوم الذي وقع الاثنين عن مقتل 11 شخصا وإصابات العشرات.
وأوضحت مصادر أمنية روسية أن مشتبها فيه ترك قنبلة في محطة مترو، ثم استقل قطارا وفجر عبوة ناسفة أخرى كان يحملها خلال سير القطار بين محطتي “تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت” و”سينايا بلوشاد” في المدينة الروسية المطلة على بحر البلطيق.
وكانت تقارير سابقة قد أوردتها وكالات روسية أشارت إلى مشتبه آخر في التفجير الدامي، وذكرت أن كاميرات المراقبة وثقت ظهور شخص ملتح يرتدي قبعة سوداء في محطة المترو قبيل وقوع الحادث، لكن هذا الأخير سارع إلى تسليم نفسه إلى الشرطة نافيا ضلوعه في التفجير.
وسبق أن تعرضت روسيا لعدة تفجيرات ألقي باللوم في أغلبها على متمردين من منطقة شمال القوقاز الروسية، وتم سحق التمرد هناك إلى حد بعيد لكن خبراء أمنيين يقولون إن تدخل روسيا عسكريا في سوريا جعل من روسيا هدفا محتملا لهجمات من جانب تنظيمات متشددة.