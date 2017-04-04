استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب في التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين، في ظل ترقب التجار لتقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة.ومن المنتظر أن يؤثر تقرير الوظائف لشهر آذار/مارس الماضي على احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على زيادة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.وارتفع سعر الذهب في تعاملات اليوم تسليم أيار/مايو المقبل بمقدار 8ر2 دولار أي بنسبة 2ر0% إلى 1254 دولار للأونصة.ولم تتجاوب السوق بدرجة ملحوظة مع الأنباء الاقتصادية اليوم، لكن جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن زادت في اعقاب أنباء الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة سان بطرسبرج الروسية.وعلى صعيد آخر، أظهر تقرير اقتصادي لمعهد إدارة الإمدادات الأمريكي
استمرار نمو قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه.
- حصولك على مخالفات مرورية يدخل ضمن عوامل تسعير تأمين المركبات الجديد
- بالصورة: مصادر تكشف حقيقة كاميرات ساهر الجديدة
- بالصور: مواطنون يشيدون بوزير الصحة بعد نشره لهذه الإحصائية على تويتر
- الوزراء يوافق على تعديل تاريخ بدء الدراسة للعام القادم.. ومنح علاوة لضباط الطائرات المقاتلة
- تقرير أمريكي: السعودية ستسعى بنشاط أكبر للحصول على أسلحة نووية رداً على الوضع في إيران
- عضو شورى: شركة المياه تمارس الجباية.. ورخصة البناء الصادرة من البلديات غير احترافية
- مستشار بمجلس الوزراء: قرار رفع الدعم لا رجعة فيه.. ومزايا للأجانب لاستثمار أموالهم بالمملكة
- مقسماً بالله.. عبدالعزيز بن فهد يهدد صاحب هشتاج كوني حرة بتدميره
- بعيداً عن السياسة.. فيديو: مواطن يصادف اللواء أحمد عسيري “يلعب حديد” في أحد النوادي
- بعد 5 أيام بلا رواتب بسبب عطل في النظام.. بنك سامبا يستعين بدوريات أمنية لمواجهة الصدامات مع العملاء