تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين موقع الاعتداء الذي اوقع 11 قتيلا على الاقل في مترو مدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب) ووضع باقة من الزهور تكريما للضحايا.
ولم يدل بوتين بأي تصريح لدى تفقده مكان الإعتداء، مكتفيا بوضع باقة من الزهر الاحمر امام مدخل محطة مترو المعهد التكنولوجي حيث توقف القطار بعدما استهدفه تفجير عصرا. وتفقد بوتين موقع التفجير بعيد ترؤسه اجتماعا ضم مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والإسعاف بوزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية ان “الرئيس يتبلغ بصورة شبه فورية من أجهزة الاستخبارات والتحقيق” بمجريات الأمور بعد هذا التفجير الذي “يحمل كل سمات الاعتداء”.
وفي حصيلة جديدة أوردتها السلطات مساء الاثنين أوقع التفجير 11 قتيلا و45 جريحا نقلوا إلى المستشفيات. ووقع الانفجار في الساعة 14.40 بالتوقيت المحلي (11.40 بتوقيت غرينتش)، بحسب لجنة مكافحة الإرهاب.
وكان تنظيم داعش دعا إلى ضرب روسيا بعد بدء تدخلها لدعم قوات الرئيس السوري بشار الاسد في أيلول/سبتمبر 2015.
ومنذ ذلك الحين، تعرضت روسيا لعدد كبير من الهجمات، لكنها وقعت جميعا في جمهوريات القوقاز الروسية غير المستقرة.